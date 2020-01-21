У Міненерго хочуть виробляти 70% «зеленої» енергії. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n132384-greta-tunberg-zradiie-v-minenergo-hochut-vyroblyaty-70-zelenoyi-energiyi-do-2050-roku.html

Ракурс

«Зелена» енергія повинна стати основною в енергосфері України за наступні 30 років. До 2050 року Міністерство енергетики планує отримувати з альтернативних джерел 70% енергії для забезпечення всіх потреб населення.

Така концепція зеленого енергетичного переходу України передбачає, що в нашій країні перестануть діяти необґрунтовано високі «зелені тарифи» на енергію, отриману з альтернативних джерел. Про це у вівторок, 21 січня, розповів міністр енергетики Олексій Оржель на презентації концепції економічного розвитку України, передає «Громадське».

Він додав, що міністерство розробило різні сценарії і графіки для реалізації таких показників. За його словами, головне — зробити так, аби цей перехід був економічно обґрунтованим. Водночас, зазначив Оржель, інвестувати у відновлювану енергетику вигідніше, ніж в традиційну.

Також такий підхід повинен зупинити зловживання альтернативними джерелами енергії, зокрема, підвищення цін на «зелені тарифи». Водночас, додав Оржель, нині в Україні всього 5% енергії виробляють на альтернативних електростанціях. Іншу енергію отримують традиційним методом.

Як писав «Ракурс», Європейський Союз хоче надати Україні допомогу в розвитку «зеленої» енергетики. Зокрема, в союзі запропонували ввести новий податок на викиди вуглекислого газу.