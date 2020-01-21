Трамп в Давосе: США переживают экономический бум, которого мир не видел ранее

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сконцентрировал внимание на успехах американской экономики и заявил, что США сейчас переживают настоящий экономический бум, которого мир никогда не видел.

Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, которого мир никогда не видел, — говорит Трамп с трибуны в Давосе.

Также он обвинил своих предшественников в заключении неудачных для экономики США торговых соглашений, плохой работе со средним классом и росте уровня безработицы. Лидер США не забыл и похвастаться достижениями своей команды.

Америка процветает, процветает и побеждает, как никогда. Мы заключаем крупнейшие торговые соглашения с Китаем, Мексикой и Канадой. Мы чувствуем себя невероятно с тех пор, как я занял свой пост. До моего президентства миллионы представителей среднего американского класса переживали пессимизм, они были забыты… Тогда говорилось, что если мы снизим налоги, изменим неудачные торговые сделки, все наладится… И мы все наладили… Мы создали наиболее одаренную экономику. Мы создали 7 млн рабочих мест. Американская мечта вернулась. После потери 2 тыс. фабрик во времена моих предшественников, сейчас мы видим рост, — продолжил Трамп.

Президент США отметил прогресс по снижению уровня безработицы среди групп меньшинств и женщин.

Американская мечта возвращается, больше и лучше, чем раньше, — заявил Трамп.

Президент США сказал, что сейчас не время для пессимизма, а, наоборот, время для оптимизма, поскольку страх не может быть помощником.

Отметим, 21 января в Давосе стартовал юбилейный Всемирный экономический форум. 50-я сессия форума продлиться с 21 по 24 января. Ключевая тема этого года — «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». Здесь ведущие бизнесмены, владельцы крупнейших компаний, благотворители и политики, а также знаменитости вместе будут решать, как «улучшить мир».