Россия как на ладони: НАТО запускает новый разведывательный беспилотник

Разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n132393-rossiya-kak-na-ladoni-nato-zapuskaet-novyy-razvedyvatelnyy-bespilotnik.html

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НАТО закупило пять разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk американского производства, с помощью которых планирует проводить разведывательные миссии вдоль границ Российской Федерации.

О новом вооружении сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Lenta. ruсо ссылкой на Verdens Gang.

Столтенберг заявил, что новые беспилотники позволят по-новому «оголить» Россию. Ранее НАТО проводило разведку с помощью дронов вблизи Крыма и Калининградской области. С помощью RQ-4 Global Hawk разведывательные миссию можно будет проводить вдоль норвежско-российской границы.

Техническое оборудование RQ-4 Global Hawk позволяет отслеживать наземную ситуацию на расстоянии до 200 км. НАТО планирует начать использовать беспилотники в 2022 году. У России и Китая подобной техники пока что нет.

Беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 км/ч и совершать полеты на высоте до 19,8 км. В воздухе аппарат может находиться до 36 часов, а максимальная дальность полета составляет 24,9 тыс. км. Беспилотник оборудован сенсорами высокой четкости и современынми системами разведки.

Следует напомнить, что один из таких аппаратов в июне 2019 года был сбит Ираном вблизи Ормузского пролива, а еще один беспилотник был потерян в 2017 году в Калифорнии из-за сбоя в системе навигации.