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Ракурс
Розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk. Фото: Фокус

Росія як на долоні: НАТО запускає новий розвідувальний безпілотник

21 січ 2020, 13:05
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НАТО закупило п’ять розвідувальних безпілотників RQ-4 Global Hawk американського виробництва, за допомогою яких планує проводити розвідувальні місії уздовж кордонів Російської Федерації.

Про нове озброєння повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, пише Lenta.ru з посиланням на Verdens Gang.

Столтенберг заявив, що нові безпілотники дозволять по-новому «оголити» Росію. Раніше НАТО проводило розвідку за допомогою дронів поблизу Криму і Калінінградської області. За допомогою RQ-4 Global Hawk розвідувальні місії можна буде проводити уздовж норвезько-російського кордону.

Технічне обладнання RQ-4 Global Hawk дозволяє відстежувати наземну ситуацію на відстані до 200 км. НАТО планує почати використовувати безпілотники у 2022 році. У Росії та Китаю подібної техніки поки що немає.

Безпілотник-розвідник RQ-4 Global Hawk здатний розвивати швидкість до 800 км/год і здійснювати польоти на висоті до 19,8 км. У повітрі апарат може перебувати до 36 годин, а максимальна дальність польоту становить 24,9 тис. км. Безпілотник обладнаний сенсорами високої чіткості та сучасними системами розвідки.

Слід нагадати, що один з таких апаратів у червні 2019 року був збитий Іраном поблизу Ормузької протоки, а ще один безпілотник загубили американці у Каліфорнії у червні 2017 року через збій у системі навігації.

Джерело: Ракурс


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