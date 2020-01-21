Фейкові судові повістки: як відрізнити підробку, яку розсилають колектори, фото — "Ти і право"

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Ракурс

В Україні з’явилися фейкові судові повістки від колекторів. Ділки вказують у документах на те, що повістку можливо анулювати, якщо сплатити визначену суму на рахунок кредитора.

Портал «Судова влада в Україні» повідомляє, що раніше випадки надсилання громадянам фальшивих судових документів траплялися у судах Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської областей.

Про небезпеку застеріг й Тарутинський районний суд Одеської області, який назвав такі повістки способом залякування боржників. Крім того, слуги Феміди пояснили, як відрізнити фальшиві документи від оригінальних.

У суді розповіли про випадок, який зафіксували у смт Тарутине. Громадянину надійшла повістка про виклик до Тарутинського райсуду у цивільній справі за позовом АТ «Акцент-банк про стягнення боргу за кредитом. У документі містилася й пропозицією врегулювати спір, сплативши кошти банку. Реквізити справи були вигаданими, оскільки вона навіть не перебувала в провадженні суду. Правильними були тільки особові дані громадянки.

У суді порадили учасникам судових процесів та громадянам, які можуть отримати подібні листи із судовими повістками, перевіряти інформацію. Необхідно звернути увагу, що повістки про виклик на засідання надсилаються безпосередньо судом, а не колекторськими фірмами, громадськими організаціями, представниками аукціонів. Такі документи містять усі необхідні реквізити справи, зокрема, Єдиний унікальний номер. На конверті повинна бути відмітка «Судова повістка».

В інтернеті можливо швидко перевірити інформацію про справу на офіційному сайті будь-якого суду. Для цього треба зазначити анкетні дані чи вказати номер справи. Інший варіант — зателефонувати безпосередньо до суду, від імені якого надійшла повістка.

Якщо ж громадяни виявлять ознак шахрайства, у Феміді радять повідомляти правоохоронні органи.