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Ракурс
Фейковые судебные повестки: как отличить подделку, которую рассылают коллекторы, фото — "Ты и право"

Фейковые судебные повестки: как распознать подделку, которую рассылают коллекторы (ФОТО)

21 янв 2020, 12:58
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В Украине появились фейковые судебные повестки от коллекторов. Дельцы указывают в документах на то, что повестку возможно аннулировать, если уплатить определенную сумму на счет кредитора.

Портал «Судебная власть в Украине» сообщает, что ранее случаи передачи гражданам фальшивых судебных документов фиксировались в судах Львовской, Николаевской, Ивано-Франковской областей.

Об опасности предостерег и Тарутинский районный суд Одесской области, который назвал такие повестки способом запугивания должников. Кроме того, слуги Фемиды объяснили, как отличить фальшивые документы от оригинальных.

В суде рассказали о случае, который зафиксировали в пгт Тарутино. Гражданке пришла повестка о вызове в Тарутинский райсуд по гражданскому делу — иску АО «Акцент-банк о взыскании долга по кредиту. В документе было предложение урегулировать спор, заплатив средства банку. Реквизиты дела были вымышленными, поскольку оно даже не находилось в производстве суда. Правильными были только личные данные гражданки.

В суде посоветовали участникам судебных процессов и гражданам, которые могут получить подобные письма с судебными повестками, проверять информацию. Необходимо обратить внимание, что повестки о вызове на заседание направляются непосредственно судом, а не коллекторскими фирмами, общественными организациями, представителями аукционов. Такие документы содержат все необходимые реквизиты дела, в частности, Единый уникальный номер. На конверте должна быть пометка «Судебная повестка».

Фейковые судебные повестки: как отличить подделку, которую рассылают коллекторы, фото — "Судебная власть"

Фейковые судебные повестки: как отличить подделку, которую рассылают коллекторы, фото — "Судебная власть"

В интернете можно быстро проверить информацию о деле на официальном сайте любого суда. Для этого надо отметить анкетные данные или указать номер дела. Другой вариант — позвонить непосредственно в суд, от имени которого пришла повестка.

Если же граждане обнаружат признаки мошенничества, в Фемиде советуют сообщать в правоохранительные органы.

Фейковые судебные повестки: как отличить подделку, которую рассылают коллекторы, фото — "Судебная власть"

Фейковые судебные повестки: как отличить подделку, которую рассылают коллекторы, фото — "Судебная власть"

Источник: Ракурс


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