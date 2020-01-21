Трамп у Давосі: США переживають економічний бум, якого світ не бачив раніше

https://racurs.ua/ua/n132394-tramp-u-davosi-2020-ekonomika-ssha-peremagaie-amerykanska-mriya-povertaietsya.html

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Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сконцентрував увагу на успіхах американської економіки та заявив, що США нині переживають справжній економічний бум, якого світ ніколи не бачив.

Я з гордістю можу сказати, що США переживають економічний бум, якого світ ніколи не бачив, — каже Трамп з трибуни у Давосі.

Також він звинуватив своїх попередників в укладанні невдалих для економіки США торговельних угод, поганій роботі з середнім класом та зростанні рівня безробіття. Лідер США не забув похвалитися здобутками своєї команди.

Америка процвітає, процвітає та перемагає, як ніколи. Ми укладаємо найбільші торгові угоди з Китаєм, Мексикою і Канадою. Ми почуваємося неймовірно з того часу, як я зайняв свій пост. До мого президентства мільйони представників середнього американського класу переживали песимізм, вони були забуті… Тоді говорилося, що якщо ми знизимо податки, змінимо невдалі торговельні угоди, все налагодиться… І ми все налагодили… Ми створили найбільш обдаровану економіку. Ми створили 7 млн робочих місць. Американська мрія повернулася. Після втрати 2 тис. фабрик за моїх попередників, зараз ми бачимо ріст, — продовжує Трамп.

Президент США наголосив на прогресі щодо зниження рівня безробіття серед груп меншин та жінок.

Американська мрія повертається, більша і краща, ніж раніше, — заявив Трамп.

Президент США сказав, що зараз не час для песимізму, а, навпаки, час для оптимізму, оскільки страх не може бути помічником.

Зазначимо, 21 січня в Давосі стартував ювілейний Всесвітній економічний форум. 50-а сесія форуму триватиме з 21 по 24 січня. Ключова тема цього року — «Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий мир». Тут провідні бізнесмени, власники найбільших компаній, благодійники та політики, а також знаменитості разом вирішуватимуть, як «поліпшити світ».