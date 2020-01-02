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Ракурс
Прапори США і України. Фото: 24 Канал

До України повернули картину, яку незаконно вивезли з країни під час німецької окупації (ФОТО)

2 січ 2020, 08:25
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Картина українського художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» повернута до України. Полотно було вивезено з Дніпра під час німецької окупації 1941−1943 років.

Про повернення картини на батьківщину повідомила прес-служба міністерства культури, молоді та спорту України в Facebook.

Протягом двох років міністерство вело переговори щодо повернення картини дор України. У 2017 році полотно було виставлено на продаж у якості лоту на американському аукціоні «Potomack Сompany».

Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною». Фото: FacebookМіністерству вдалося умовити американське подружжя Трейсі, в руках якого опинилося полотно, передати картину в дар Україні.

У міністерстві відзначили, що повернення роботи Паніна до України є результатом багаторічної спільної роботи і стратегічного партнерства між Україною і США. Крім того, це доводить визнання втрат культурних цінностей України під час Другої світової війни на міжнародному рівні.

Джерело: Ракурс


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