Прапори США і України. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131532-do-ukrayiny-povernuly-kartynu-yaku-nezakonno-vyvezly-z-krayiny-pid-chas-nimeckoyi-okupaciyi-foto.html

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Картина українського художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» повернута до України. Полотно було вивезено з Дніпра під час німецької окупації 1941−1943 років.

Про повернення картини на батьківщину повідомила прес-служба міністерства культури, молоді та спорту України в Facebook.

Протягом двох років міністерство вело переговори щодо повернення картини дор України. У 2017 році полотно було виставлено на продаж у якості лоту на американському аукціоні «Potomack Сompany».

Міністерству вдалося умовити американське подружжя Трейсі, в руках якого опинилося полотно, передати картину в дар Україні.

У міністерстві відзначили, що повернення роботи Паніна до України є результатом багаторічної спільної роботи і стратегічного партнерства між Україною і США. Крім того, це доводить визнання втрат культурних цінностей України під час Другої світової війни на міжнародному рівні.