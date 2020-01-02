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Ракурс
Флаги США и Украины. Фото: 24 Канал

В Украину возвращена картина, незаконно вывезенная из страны во время немецкой оккупации (ФОТО)

2 янв 2020, 08:25
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Картина украинского художника Михаила Панина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной» возвращена в Украину. Полотно было вывезено из Днепра во время немецкой оккупации 1941−1943 годов.

О возвращении картины на родину сообщила пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Facebook.

На протяжении двух лет министерство вело переговоры относительно возвращения картины в Украину. В 2017 году полотно было выставлено на продажу в качестве лота на американском аукционе «Potomack Сompany».

Картина «Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной». Фото: Facebook

Министерству удалось уговорить американских супругов Трейси, в руках которых оказалось полотно, преподнести картину в дар Украине.

В министерстве отметили, что возвращение работы Панина в Украину является результатом многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США. Кроме того, это доказывает признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны на международном уровне.

Источник: Ракурс


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