Конституційний суд розглядає подання Верховного суду щодо судової реформи Зеленського, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n132402-obiednaty-spravy-pro-sudovi-reformy-poroshenka-ta-zelenskogo-zaklykaie-predstavnyk-rady-u-ksu.html

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Представник Верховної Ради у Конституційному суді (КСУ), член фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря, закликає об'єднати в одне провадження подання Верховного суду (ВС) щодо конституційності судових реформ попереднього президента Петра Порошенка та чинного Володимира Зеленського.

Відповідне клопотання Совгиря заявила сьогодні під час усних слухань у КСУ за поданням ВС щодо окремих положень судової реформи Зеленського, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ці подання ВС були подані у 2016 та 2019 роках відповідно. На думку Совгирі, вони є очевидно взаємопов'язаними, а трактування КСУ частини торішнього подання ВС, котра стосується змін до законодавства щодо діяльності органів суддівського самоврядування, не можливе без розгляду справи за поданням 2016 року щодо відповідності Конституції окремих положень закону «Про судоустрій і статус суддів».

Пропозицію Совгирі підтримав представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Водночас голова ВС Валентина Данішевська висловилася проти об'єднання цих подань. За її словами, вони перебувають на стадіях розгляду і в них різний предмет.

Їх об'єднання може призвести до збільшення строків розгляду нашої справи, — наголосила Данішевська.

Голова КСУ Олександр Тупицький пообіцяв визначитися з клопотанням Совгирі під час закритої частини розгляду подання ВС щодо судової реформи Зеленського.

Нагадаємо, ВС щодо судової реформи Зеленського звернувся до КСУ в середині листопада 2019 року.