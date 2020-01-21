Трамп проти Грети Тунберг: президент США у Давосі закликав ігнорувати пророків кінця світу / Фото: іnsider.com

https://racurs.ua/ua/n132404-tramp-proty-grety-tunberg-prezydent-ssha-u-davosi-zaklykav-ignoruvaty-prorokiv-kincya-svitu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп під час свого сьогоднішнього виступу на Всесвітньому економічному форумі в завуальованій формі згадав про Грету Тунберг та інших екологічних активістів, які прибули до Давосу, щоб закликати світових лідерів зосередитися на проблемах клімату і глобального потепління.

Трамп, відомий своїм скептичним ставленням до теорії щодо зміни клімату, сьогодні закликав ігнорувати «пророків кінця світу».

Зараз не час для песимізму. Це час для оптимізму. Не потрібно боятися …, — заявив американський лідер.

Трамп також повторив, що він є «великим прихильником навколишнього середовища» і згадав про висадку трильйона дерев. Водночас, він залишив без уваги проблеми, спричинені глобальним потеплінням.

Чого я хочу, так це чистої води і найчистішого повітря, — резюмував Трамп.

Нагадаємо, 20 січня сотні протестувальників прибули на гірськолижний курорт Давос, щоб нагадати політикам про кліматичну кризу. Свій триденний марш протесту вони почали в понеділок. Деякі активісти вбралися в костюми коал з метою привернути увагу до пожеж, які зараз вирують в Австралії.

На форумі також виступить 17-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг. У грудні Трамп порадив Тунберг «працювати над проблемою керування гнівом», після чого вона змінила підпис до свого облікового запису у Twitter на «Підліток, який працює над проблемою керування гнівом». Як відреагувала Тунберг на сьогоднішній виступ Трампа, поки невідомо.