Тунберг проти Трампа: екоактивістка заявила президенту, що "садити дерева недостатньо", фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n132407-greta-tunberg-posperechalasya-z-trampom-nedostatno-tilky-sadyty-dereva.html

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Шведська екоактивістка Грета Тунберг сьогодні на всесвітньому економічному форумі в Давосі заочно посперечалася з американським президентом Дональдом Трампом.

Грета виступила у Давосі і заявила, що глобальні викиди CO2 не скоротилися, а більшість світових лідерів продовжують ігнорувати проблему глобального потепління, повідомляє The Guardian. Крім того, вона непрямо звернулася до Трампа, згадавши у доповіді про те, що тільки «садити дерева недостатньо».

Трамп сьогодні відкривав форум у Давосі і між іншим згадав Тунберг та інших екологічних активістів, які закликають світових лідерів зосередитися на проблемах клімату і глобального потепління.

Трамп закликав ігнорувати «пророків кінця світу», згадав про висадку трильйона дерев, але залишив без уваги проблему глобального потепління.

Це не перша публічна дискусія Трампа і Тунберг. Активістка з Швеції у вересні 2019 року апелювала до коментарів Трампа на її емоційний виступ в ООН щодо захисту довкілля. Тоді Тунберг звинуватила світових лідерів, назвавши їх відповідальними за крадіжку свого дитинства, оскільки «єдине, про що думають світові лідери — це гроші і казки про економічне зростання».

Трамп назвав її в Twitter «щасливою дівчинкою, яка смакує світле і чудове майбутнє". Тунберг після цього змінила шапку свого профілю в Twitter на іронічну фразу: «Дуже щаслива дівчинка, яка смакує світле і прекрасне майбутнє".

Грета виступає за зупинку глобального потепління і зміни клімату. У серпні 2018 року вона почала перший шкільний страйк за збереження клімату під будівлею парламенту Швеції. Наприкінці серпня 2019 року Грета прибула в Нью-Йорк на борту яхти Malizia II. Тут вона взяла участь в декількох демонстраціях за боротьбу зі зміною клімату.