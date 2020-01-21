Прапор Північноатлантичного альянсу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132408-rekordni-rezultaty-vstup-do-nato-naykraschym-variantom-garantuvannya-bezpeky-vvajaut-51.html

Ракурс

Вступ до НАТО 51% українців вважає найкращим варіантом гарантування безпеки нашої держави.

Це найвищий відсоток за весь час проведення опитувань, повідомляє прес-служба фонду «Демократичні ініціативи» за результатами проведеного разом із Центром Разумкова опитування.

Водночас варіант військового союзу з США підтримали лише 1,5% респондентів.

Ще 26% опитаних підтримують позаблоковий статус України.

Варіант військового союзу з Росією та країнами СНД підтримують 6% респондентів.

Не змогли відповісти на це питання 14% опитаних.

Соціологи зазначають, що у відповіді на це питання є суттєві регіональні відмінності. Так, вступ до НАТО підтримали 80% опитаних на заході України та 54% у центральних регіонах, в той час як на півдні та сході віддають перевагу нейтральному статусу України (42% та 43% відповідно).

У цих регіонах вступ до НАТО найкращим варіантом забезпечення безпеки України вважає лише приблизно третина населення (34% на півдні та 29% на сході).

Найбільше прихильників військового союзу з Росією та СНД на сході України — 13%.

Опитування відбувалося у період з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь понад 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Нагадаємо, керівники військових розвідок України та країни-члена НАТО Угорщини нещодавно домовилися про співпрацю задля стабільності світової безпеки. Очікується, що це рішення допоможе підвищити рівень поінформованості безпекових структур Північноатлантичного альянсу та залучити Україну до Програми розширених можливостей НАТО.