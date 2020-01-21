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В Китае вспышка нового смертельного вируса, фото: PxHere

В Китае подтвердили почти 300 случаев заболеваний новым смертельным вирусом

21 янв 2020, 12:20
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Власти Китая подтвердили 291 случай инфицирования новым коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Столько больных было выявлено состоянию на 20 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Так, в провинции Хубэй является 270 подтвержденных случаев. Другие случаи были выявлены в Пекине, Шанхае и на юге провинции Гуандун.

Также больные есть в Японии, Южной Корее и Таиланде.

От пневмонии, которую провоцирует этот вирус, уже умерло по меньшей мере четыре человека, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что последнего умершего — 89-летнего мужчину, ранее госпитализировали из-за проблем с дыханием.

Также в правительственной экспертной группе Китая подтвердили, что этот вирус передается от человека к человеку. Были зафиксированы 14 случаев заражения вирусом среди медицинского персонала.

Вспышка вируса произошла в городе Ухань провинции Гуандун. По информации китайских медиков, 95% людей, заразившихся новым вирусом, связаны с городом Ухань.

В провинции Гуандун инфекцию обнаружили у двух пациентов, которые никогда не были в Ухане, однако в этом городе были члены их семьи. По мнению экспертов, это также подтверждает, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Впервые этот вирус был обнаружен в Ухане в декабре.

По информации агентства CGTN, Всемирная организация здравоохранения планирует провести экстренное заседание из-за вспышки этого вируса. На заседании эксперты намерены определить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба.

Напомним, мнению экспертов, вспышка вируса может быть связана с рынком морепродуктов в Ухане.


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