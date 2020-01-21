У Китаї спалах нового смертельного вірусу, фото: PxHere

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Влада Китаю підтвердила 291 випадок інфікування новим коронавірусом, який викликає пневмонію.

Стільки хворих було виявлено станом на 20 січня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Так, у провінції Хубей є 270 підтверджених випадків. Інші випадки були виявлені в Пекіні, Шанхаї та на півдні провінції Гуандун.

Також хворі є у Японії, Південній Кореї та Таїланді.

Від пневмонії, яку провокує цей вірус, вже померло щонайменше чотири людини, повідомляє телеканал NHK. Зазначається, що останнього померлого — 89-річного чоловіка, раніше госпіталізували через проблеми з диханням.

Також в урядовій експертній групі Китаю підтвердили, що цей вірус передається від людини до людини. Були зафіксовані 14 випадків зараження вірусом серед медичного персоналу.

Спалах вірусу стався у місті Ухань провінції Гуандун. За інформацією китайських медиків, 95% людей, які заразилися новим вірусом, пов’язані з містом Ухань.

У провінції Гуандун інфекцію виявили в двох пацієнтів, які ніколи не були в Ухані, проте в цьому місті були члени їхньої сім’ї. На думку експертів, це також підтверджує, що вірус може передаватися від людини до людини.

Вперше цей вірус було виявлено в Ухані у грудні.

За інформацією агентства CGTN, Всесвітня організація охорони здоров’я планує провести екстрене засідання через спалах цього вірусу. На засіданні експерти мають намір визначити, чи являє цей спалах надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я міжнародного масштабу.

Нагадаємо, на думку експертів, спалах вірусу може бути пов’язаним з ринком морепродуктів в Ухані.