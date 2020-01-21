Консульство України опублікувало рекомендації туристам в КНР. Фото: aljazeera.com

https://racurs.ua/ua/n132409-smertelnyy-virus-u-kytayi-konsulstvo-ukrayiny-opublikuvalo-rekomendaciyi-turystam.html

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Українським туристам, які подорожують у Китай та громадянам України, які проживають у КНР, озвучили нові рекомендації через новий коронавірус.

У провінції Гуандун було зафіксовано 14 випадків зараження новим типом коронавірусу, який викликає запалення легень та пневмонія. Зараженні пацієнти наразі отримують медичну допомогу. Про це 21 січня повідомило Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу.

Китайська національна рада охорони здоров’я та Гуандунська національна рада охорони здоров’я просять Генеральні консульства іноземних країн в Гуанчжоу приділити увагу щодо нового типу коронавірусу запалення легенів (пневмонія) та розмістити на офіційних сторінках інформацію, що додається, — зазначили в дипломатичному відомстві.

Українцям у КНР радять взимку та навесні регулярно провітрювати провітрювання, не допустити переохолоджень та вдягати теплий одяг. Крім того, варто регулярно мити руки, не забувати про особисту гігієну та займатися фізичними вправами. Також громадян України радять по можливості уникати публічних місць.

Нагадаємо, невідомий вірус у Китаї вбив вже чотирьох осіб. Кількість осіб, які заразилися коронавірусом зросла до майже 300 осіб. У провінції Хубей є 270 підтверджених випадків. Інші випадки були виявлені в Пекіні, Шанхаї та на півдні провінції Гуандун.

Вперше невідому медикам хворобу зафіксували у грудні 2019 року, її виявили у китайському Ухані. Також зараження коронавірусом фіксували й у Таїланді, Японії та Південній Кореї.

В урядовій експертній групі Китаю підтвердили, що невідомий вірус передається від людини до людини. Були зафіксовані 14 випадків зараження вірусом серед медичного персоналу.