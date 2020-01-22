У США зафіксували перший випадок на захворювання коронавірусом. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n132448-kytayskyy-koronavirus-kilkist-jertv-zrosla-do-dev-yaty-osib-pershyy-vypadok-zahvoruvannya.html

Ракурс

Новий коронавірус вбив вже дев’ятьох осіб у Китаї.

За минулу добу небезпечний вірус виявили в 100 нових пацієнтів. Число хворих зросло до 440 осіб. Більшість випадків зараження зафіксовані в місті Ухань, де й почався спалах невідомої хвороби, що викликає пневмонію. Крім того, коронавірус діагностували у щонайменше 15 медиків у цьому місті. Про це 22 січня повідомляє DW із посиланням на владу Китайської Народної Республіки.

Повідомляється, що після повідомлень про перші випадки цього захворювання в Таїланді, Японії та Південній Кореї з’явилася інформація і про першого пацієнта на Тайвані та Сполучених Штатах Америки.

Так, «Голос Америки» інформує, що у Вашингтоні підтвердили випадок захворювання новим типом коронавірусу. Пацієнт, який раніше їздив до китайського міста Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії ще минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що вперше невідому медикам хворобу зафіксували у грудні 2019 року, її виявили у китайському Ухані. Експерти припускають, що спалах вірусу може бути пов’язаним з місцевим ринком морепродуктів. На цьому ринку також продавали тварин і люди від них могли заразитися невідомою хворобою. Попередньо відомо, що всі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) побоюються, що новий вірус може передаватися від людини до людини, тому спалах захворювання може бути масштабнішим, ніж передбачалося раніше.