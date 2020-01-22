В США зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Фото: Главред

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Новый коронавирус убил уже девять человек в Китае.

За прошедшие сутки опасный вирус обнаружили у 100 новых пациентов. Число больных возросло до 440 человек. Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань, где и началась вспышка неизвестной болезни, которая вызывает пневмонию. Кроме того, коронавирус диагностировали у не менее 15 медиков в этом городе. Об этом 22 января сообщает DW со ссылкой на власти Китайской Народной Республики.

Сообщается, что после сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Кореи появилась информация и о первом пациенте на Тайване и Соединенных Штатах Америки.

Так, «Голос Америки» передает, что в Вашингтоне подтвердили случай заболевания новым типом коронавируса. Пациент, который ранее ездил в китайский город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что впервые неизвестную медикам болезнь зафиксировали в декабре 2019 года, ее обнаружили в китайском Ухане. Эксперты предполагают, что вспышка вируса может быть связанна с местным рынком морепродуктов. На этом рынке также продавали животных и люди от них могли заразиться неизвестной болезнью. Предварительно известно, что все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его во время путешествий.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что новый вирус может передаваться от человека к человеку, поэтому вспышка заболевания может быть гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее.