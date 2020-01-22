Разведение сил на Донбассе не помешает работать снайперам, фото — Цензор.НЕТ

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Разведение сил и средств на Донбассе не помешает работать снайперам, поскольку для них расстояние в два километра не является существенной проблемой.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что в некоторых случаях снайперы могут выходить в зону разведения и вести огонь.

Снайперы противника не являются единственной проблемой при разведении сторон. Об этом министр рассказал в интервью «Интерфакс-Украина». Другой фактор, который может сдерживать процесс — очень длинная линия разграничения (410 км). Чтобы отвести войска на такой протяженности, по мнению Загороднюка, необходимы годы.

За эти годы мы должны продолжать дипломатическую работу, поднимать все международное сообщество, проводить коммуникационные мероприятия и кампании на Западе и в нашей стране, — считает министр обороны.

В то же время он считает, что конфликт на Донбассе ни в коем случае нельзя переводить в статус замороженного. Такая стратегия означает, что все слабее будут звучать голоса о возвращении территорий. В таком случае, по словам Загороднюка, Россия еще сильнее будет требовать снятия санкций.

Министр сообщил, что линия разграничения — чрезвычайно сложный инженерный проект, поэтому о разведении сил и средств на всей протяженности пока речи не идет.

Это 410 км линии сложной топографии и чрезвычайно сложных условий. Если по всей линии заново строить инженерные сооружения — это займет годы, — заявил Загороднюк и добавил, что выполнение минских соглашений не предусматривает тотального разведения по всей линии.

Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они будут разоружаться? — считает министр.

Напомним, что лидеры нормандской четверки на встрече в Париже поддержали договоренность в рамках трехсторонней контактной группы о трех дополнительных участках разведения на востоке Украины. По мнению президента Украины, разведения войск на Донбассе возможно осуществить за 6−8 лет.