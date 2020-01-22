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Государство не в состоянии развивать туризм в Украине – Разумков. Фото: 112 Украина

Государство не имеет возможности финансировать туризм в Украине — Разумков

22 янв 2020, 14:19
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Туристическую отрасль в Украине государство не в состоянии финансировать.

Однако Верховная Рада может создать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать украинский туризм. Об этом 22 января заявил председатель парламента Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Херсонскую область, передает пресс-служба ВРУ.

По словам спикера, Херсонщина имеет мощный потенциал для развития туризма. Однако этот потенциал не используется много лет, а государство пока не в состоянии финансировать развитие туризма.

В течение многих лет туристический потенциал не используется на полную. К сожалению, сегодня государство не имеет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в районы с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями, — отметил Разумков.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки на Херсонщину Разумков посетил ООО «Данон Днепр», где ознакомился с работой предприятия и пообщался с коллективом.

Напомним, под Киевом появится Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. В Кабинете министров Украины считают, что в результате создания этого парка карта природно-заповедных территорий Украины увеличится на 30402,3 га, а новый парк будет способствовать развитию экологического туризма и научной деятельности.

Источник: Ракурс


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