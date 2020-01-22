У Рівному чиновник розгорнув «бізнес» з видалення боргових даних з бази Мін'юсту. Фото: Рinterest

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Ракурс

Інформацію про заборгованість з бази Міністерства юстиції України видаляв чиновник в Рівному. Працівника міського відділення Державної виконавчої служби затримали співробітники Служби безпеки України (СБУ) за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

За даними СБУ, старший держвиконавець за хабар систематично видаляв з автоматизованих систем Міністерства юстиції дані про заборгованість осіб. Таким способом він сприяв закриттю виконавчих проваджень, пише прес-служба СБУ.

Чоловіка співробітники спецслужби затримали на робочому місці, коли він отримував частину хабара за чергове видалення даних. Затриманому заплатили 18 тис. грн за те, щоб він стер дані про заборону на виїзд за кордон.

Чиновника підозрюють за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому оберуть запобіжний захід. Також співробітники СБУ встановлюють інших осіб, причетних до цього злочину.

Як писав «Ракурс», раніше в СБУ заявили про викриття схеми розкрадання державних коштів в Житомирській області. Там на реконструкцію мосту було виділено понад 5,8 млн грн, однак перевірка встановила, що роботи виконувалися з порушеннями. У актах не вказували необхідні дані. Виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.