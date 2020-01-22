Трансплантолог-хабарник з інституту Шалімова відбувся штрафом у 8,5 тис. грн, фото — Прокуратура Києва

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Ракурс

Лікар-трансплантолог, який вимагав багатотисячні хабарі у пацієнтів, відбувся штрафом. Хірурга Олега Котенка оштрафували на 8,5 тисяч грн.

Хірург зі столичного Національного інституту хірургії і трансплантології Шалімова попався на хабарі у вересні 2019 року. Від хворого на рак печінки він отримував гроші за пересадку печінки, повідомляє «Судовий репортер».

Спочатку Котенко вимагав 3 тис. грн за консультацію, згодом 30 тис. дол. за трансплантацію печінки і подальше лікування. На початку вересня пацієнта прооперували і хірург нагадав пацієнту про необхідність заплатити, погрожуючи тим, що він надалі не отримуватиме кваліфіковане лікування. Хворий передав 2 тис., потім 20 тис. дол. Згодом відбулося затримання.

Дії Котенка кваліфікували за ст. 184 (незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державному закладі охорони здоров’я) і за ч. 3 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди працівником установи) КК України. Трансплантолог уклав з прокурором угоду про визнання винуватості й остаточним покаранням став штраф у сумі 8,5 тис. грн. Так ухвалив Солом’янський райсуд Києва.

«Ракурс» торік повідомляв, що, за даними слідства, корупційна діяльність Котенка мала систематичний характер. За одну операцію він вимагав у пацієнтів від 20 до 50 тис. дол. Правоохоронці виявили 840 тис. дол. у його банківській скриньці. З урахуванням усіх обшуків загальна сума знайдених у нього коштів склала 1 млн дол.