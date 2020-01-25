Охранник Кивы угрожал официантке перерезать горло - СМИ, фото: скриншот

https://racurs.ua/n132629-ohrannik-kivi-ugrojal-oficiantke-pererezat-gorlo-smi-video.html

Ракурс

В полтавском пабе посетитель угрожал персоналу ножом.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники информируют, что нападавшим мог быть местный криминалитет Виталий Воробьев (кличка — «Воробей»), якобы знакомый нардепа из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы. Видео угроз опубликовано в Facebook.

Злоумышленник прикладывал холодное оружие к шее одной из работниц заведения. Факт нападения подтвердили в полиции. По словам правоохранителей, нарушение зафиксировано в декабре 2019 года.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+):

Представители правоохранительных органов открыли уголовное производство по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото похожего мужчины вместе с Кивой опубликовало интернет-издание «Полтавщина». Сам депутат заявил, что «не знает никакого Воробья». По его словам, такого водителя у него никогда не было. Журналисты считают, что нарушитель мог выполнять роль охранника Кивы неофициально.

Видео появилось в сети 24 января. Оно вызвало волну возмущения среди населения. Граждане в соцсетях поддерживают легализацию ношения оружия, а также негативно высказываются относительно отсуствия реакции правоохранительных органов и действующей власти.

Ранее Илья Кива напал на посетителя в киевском ресторане. Пострадавшим оказался ветеран АТО Михаил Майнман.