Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский объяснил свою реакцию на трагедию, фото: instagram

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Ракурс

Реакцию на авиакатастрофу самолета в Иране президент Украины Владимир Зеленский объяснил израильским журналистам.

Глава государства заявил, что не имел доказательств атаки иранскими силами ПВО. Об этом сообщает «9 канал».

По его словам, Киев считал нападение на самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» основной версией. Глава государства добавил, что знал об атаке на второй день после катастрофы.

Мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, — заявил Зеленский.

Украинский лидер сразу же приехал к родственникам погибших украинских граждан. Он сообщил, что это была на 100% не техническая ошибка или ошибка экипажа.

Напомним, самолет Boeing-737 сбили иранские военные 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди жертв — 11 украинских граждан. На борту рейса PS752 по маршруту Тегеран — Киев также находились граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Все они погибли. Власти Ирана 11 января официально подтвердили, что самолет сбили военные. Они выпустили две ракеты.