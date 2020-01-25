Авіакатастрофа літака в Ірані: винного в атаці кинули за ґрати, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132631-aviakatastrofa-litaka-v-irani-vynnogo-v-ataci-kynuly-za-raty.html

Ракурс

Людина, через яку збили український літак поблизу Тегерану, перебуває у в’язниці.

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф розповів подробиці. Про це повідомляє агентство ISNA.

Дії громадянина призвели до того, що сили ППО помилково збили пасажирський авіалайнер. Авіакатастрофа українського літака в Ірані розслідується місцевими правоохоронними органами.

Чоловік, який помилково збив український літак, сьогодні перебуває у в’язниці, — зазначив дипломат.

Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи 8 січня. На борту знаходилися 176 осіб, з них 9 — члени екіпажу. Усі вони загинули. Згодом з’ясувалось, що борт збила ракета іранських сил ППО. Офіційний Тегеран 11 січня підтвердив цю інформацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив свою «в'ялу реакцію» на трагедію. Глава держави зазначив, що знав про атаку на другий день після катастрофи. На іранську сторону, як повідомив президент, Київ разом з міжнародними партнерами здійснював тиск.