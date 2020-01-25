Авиакатастрофа самолета в Иране: виновного в атаке бросили за решетку, фото: Википедия

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Ракурс

Человек, из-за которого сбили украинский самолет вблизи Тегерана, находится в тюрьме.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал подробности. Об этом сообщает агентство ISNA.

Действия гражданина привели к тому, что силы ПВО ошибочно сбили пассажирский авиалайнер. Авиакатастрофа украинского самолета в Иране расследуется местными правоохранительными органами.

Человек, который ошибочно сбил украинский самолет, сегодня находится в тюрьме, — отметил дипломат.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января. На борту находились 176 человек, из них 9 — члены экипажа. Все они погибли. Впоследствии выяснилось, что борт сбила ракета иранских сил ПВО. Официальный Тегеран 11 января подтвердил эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою «вялую реакцию» на трагедию. Глава государства отметил, что знал об атаке на второй день после катастрофы. На иранскую сторону, как сообщил президент, Киев вместе с международными партнерами оказывал давление.