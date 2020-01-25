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Авиакатастрофа в Иране произошла утром 8 января, фото: IRNA

Авиакатастрофа в Тегеране: Иран не закрыл свое воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАС — СМИ

25 янв 2020, 21:31
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Иран не закрыл свое воздушное пространство утром 8 января — день, когда силы ПВО этой страны сбили «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины», из-за вылета из Тегерана высокопоставленных членов террористического движения ХАМАС.

Самолет с членами Хамас вылетел незадолго до украинской «Боинга-737». Об этом в своем Твиттере сообщает ираноязычный спутниковый телеканал Iran International.

По информации телеканала, члены ХАМАС вылетели рейсом авиакомпании Qatar Airways, который направлялся из Тегерана в столицу Катара город Доху. В Иране они находились в связи гибелью 3 января в аэропорту Багдада в результате американского ракетного удара влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани.

Исмаил Ханий, Осама Хамдан и Муса Абу Марзук находились в Иране, чтобы посетить церемонию захоронения Сулеймани, — отмечается в сообщении телеканала.

В другом сообщении в Твиттере Iran International отмечает, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл свое воздушное пространство из-за «политических и технических причин».

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Спустя несколько часов силы ПВО Ирана сбили украинский «Боинг». В Иране настаивают, что причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор, поскольку украинский самолет «был похож на вражеский объект».

Напомним, в Иране недавно заявили, что человек, из-за которого сбили украинский «Боинг», находится в тюрьме.


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Авиакатастрофа в Тегеране: Иран не закрыл свое воздушное пространство из-за вылета высокопоставленных членов ХАМАС — СМИ

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