Огонь уничтожил «дом» пресмыкающихся, фото: Ouest-France

https://racurs.ua/n132650-pojar-v-zooparke-vo-francii-privel-k-gibeli-okolo-60-jivotnyh-foto.html

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Пожар в зоопарке в расположенном на западе Франции городе Ла-Флеш привел к гибели около 50 летучих мышей, совы и нескольких рептилий. В то же время персоналу удалось спасти из огня нескольких муравьедов.

Жертв среди людей нет, сообщает газета L’Ouest France.

Возгорание возникло сегодня утром в 6.44 по местному времени (7.44 мск) в террариуме зоопарка.

Работники зоопарка отмечают, что пожар мог нанести значительно больший ущерб, поскольку пламя грозило также вольеру, где держали жирафов и тапиров, однако пожарные смогли его быстро ликвидировать.

Отмечается, что в этом зоопарке это первый такой масштабный пожар.

В настоящее время главной причиной возгорания рассматривается неисправность электропроводки, полиция не считает, что это мог быть злой умысел. Впрочем, разрушенное огнем сооружение еще должны осмотреть пожарные.

Напомним, в конце 2017 года в Лондоне вспыхнул пожар в самом старом научном зоопарке мира.