Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вогонь знищив «домівку» плазунів, фото: Ouest-France

Пожежа в зоопарку у Франції призвела до загибелі близько 60 тварин (ФОТО)

25 січ 2020, 21:02
999

Пожежа в зоопарку у розташованому на заході Франції місті Ла-Флеш призвела до загибелі близько 50 кажанів, сови та кількох рептилій. Водночас персоналові вдалося врятувати з вогню кількох мурахоїдів.

Жертв серед людей немає, повідомляє газета L’Ouest France.

Займання виникло сьогодні вранці о 6.44 за місцевим часом (7.44 за київським часом) у тераріумі зоопарку.

Залишки будівлі, де утримували кажанів, фото: Ouest-France

Працівники зоопарку наголошують, що пожежа могла завдати значно більших збитків, оскільки полум’я загрожувало також вольєру, де тримали жирафів і тапірів, проте пожежники змогли його швидко ліквідувати.

Зазначається, що в цьому зоопарку це перша така масштабна пожежа.

Наразі головною причиною займання розглядається несправність електропроводки, поліція не вважає, що це міг бути злий умисел. Втім, зруйновану вогнем споруду ще мають оглянути пожежники.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року в Лондоні спалахнула пожежа в найстарішому науковому зоопарку світу.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Авіакатастрофа в Тегерані: Іран не закрив свій повітряний простір через виліт високопоставлених членів ХАМАС — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Іран не закрив свій повітряний простір вранці 8 січня через виліт з Тегерана високопоставлених членів терористичного руху ХАМАС

Світові новини
21:31

Сіяли пропаганду в десятках країн: у Фейсбуці виявили масштабну мережу фейкових акаунтів

У соцмережі Фейсбук виявили масштабну мережу фейкових акаунтів, котра діяла щонайменше з 2011 року. Окрім поширення пропаганди, вона також могла залучатися до шпигунства

Світові новини
18:46

В Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус — МОЗ

В Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. У двох випадках підозра не підтвердилась. Про це заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька під час наради

Новини України
20:07   24 січ