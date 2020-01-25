Вогонь знищив «домівку» плазунів, фото: Ouest-France

https://racurs.ua/ua/n132650-pojeja-v-zooparku-u-franciyi-pryzvela-do-zagybeli-blyzko-60-tvaryn.html

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Пожежа в зоопарку у розташованому на заході Франції місті Ла-Флеш призвела до загибелі близько 50 кажанів, сови та кількох рептилій. Водночас персоналові вдалося врятувати з вогню кількох мурахоїдів.

Жертв серед людей немає, повідомляє газета L’Ouest France.

Займання виникло сьогодні вранці о 6.44 за місцевим часом (7.44 за київським часом) у тераріумі зоопарку.

Працівники зоопарку наголошують, що пожежа могла завдати значно більших збитків, оскільки полум’я загрожувало також вольєру, де тримали жирафів і тапірів, проте пожежники змогли його швидко ліквідувати.

Зазначається, що в цьому зоопарку це перша така масштабна пожежа.

Наразі головною причиною займання розглядається несправність електропроводки, поліція не вважає, що це міг бути злий умисел. Втім, зруйновану вогнем споруду ще мають оглянути пожежники.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року в Лондоні спалахнула пожежа в найстарішому науковому зоопарку світу.