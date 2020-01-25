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Літій може допомогти в боротьбі з хворобою Альцгеймера, фото: neurolikar.com.ua

Літій в малих дозах може зупиняти розвиток хвороби Альцгеймера — учені

25 січ 2020, 20:36
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Введення літію здатне як боротися з ознаками прогресуючої хвороби Альцгеймера, такими як амілоїдні бляшки, так і відновлювати втрачені когнітивні здібності.

Такого висновку дійшли учені з Університету Макгілла в результаті експериментів на щурах, повідомляє прес-служба вишу.

Сьогодні в наукових колах існує суперечка щодо значення літієвої терапії для лікування хвороби Альцгеймера, зокрема тому, що тривале лікування його високою дозою призводить до низки серйозних побічних ефектів, що робить цей підхід непідходящим для тривалого лікування, особливо у літніх людей.

У новому дослідженні учені пішли іншим шляхом. Вони використовували препарат з літієм у невеликих дозах — у 400 разів менших, ніж застосується при лікування хвороби сьогодні, що полегшувало проходження речовини до мозку через гематоенцелафічний бар'єр, який відмежовує кров від цереброспінальної рідини та внутрішнього середовища центральної нервової системи.

Мікродози літія у складі препаратів, таких як той, що ми використовували, полегшують прохід через гематоенцелафічний бар'єр до мозку, мінімізуючий рівень літію в крові, чим позбавляють людей від негативних побічних ефектів, — зазначають дослідники.

Наврядчи лікарський засіб усуне необоротне пошкодження головного мозку на клінічних стадіях хвороби Альцгеймера, але, досить імовірно, що лікування мікродозами інкапсульованого літію матиме відчутний позитивний ефект на ранніх, доклінічних стадіях захворювання, — наголошують дослідники.

Тепер учені мають намір знайти терапевтичні шляхи застосування свого винаходу.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що проживання біля головних доріг та шосе пов’язане з більшим ризиком розвитку неврологічних розладів, серед яких і хвороба Альцгеймера.


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