Литий может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, фото: neurolikar.com.ua

https://racurs.ua/n132649-litiy-v-malyh-dozah-mojet-ostanavlivat-razvitie-bolezni-alcgeymera-uchenye.html

Ракурс

Введение лития способно как бороться з признаками развивающейся болезни Альцгеймера, такими как амилоидные бляшки, так и восстанавливать утраченные когнитивные способности.

К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла в результате экспериментов на крысах, сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня в научных кругах существует спор о значении литиевой терапии для лечения болезни Альцгеймера, в частности потому, что длительное лечение его высокой дозой приводит к ряду серьезных побочных эффектов, что делает этот подход неподходящим для длительного лечения, особенно у пожилых людей.

В новом исследовании ученые пошли другим путем. Они использовали препарат с литием в небольших дозах — в 400 раз меньше, чем применим при лечении болезни сегодня, что облегчало прохождение вещества в мозг через гематоенцелафичний барьер, который отделяет кровь от цереброспинальной жидкости и внутренней среды центральной нервной системы.

Микродозы лития в составе препаратов, таких как тот, что мы использовали, облегчают проход через гематоенцелафичний барьер в мозг, минимизируя уровень лития в крови, чем избавляют людей от негативных побочных эффектов, — отмечают исследователи.

Вряд ли лекарственное средство устранит необратимое повреждение головного мозга на клинических стадиях болезни Альцгеймера, но, весьма вероятно, что лечение микродозами инкапсулированного лития будет иметь ощутимый положительный эффект на ранних, доклинических стадиях заболевания, — подчеркивают исследователи.

Теперь ученые намерены найти терапевтические пути применения своего изобретения.

Напомним, недавно ученые установили, что проживание у главных дорог и шоссе связано с большим риском развития неврологических расстройств, среди которых и болезнь Альцгеймера.