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В Украине 26 января осадков не ожидается
Погода в Украине на 26 января: без осадков, облачно с прояснениями (КАРТА)https://racurs.ua/n132648-pogoda-v-ukraine-na-26-yanvarya-bez-osadkov-oblachno-s-proyasneniyami-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 26 января ожидается преимущественно без осадков, с переменной облачностью.
Температура воздуха ночью составит −1…+2°, днем — +2 … + 5 °, на юге — до +8°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 26 января синоптики прогнозируют ночью −1…+1°, днем — +3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Во Львове столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Одессе ночью ожидается 0…-2°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Днепре метеорологи обещают −1…+1° ночью и +3…+5° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Харькове температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — 3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
На Закарпатье ночью термометры покажут 0…-2°, днем −3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 26 января будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.
Напомним, синоптики ожидают, что в январе среднемесячная температура будет на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений.
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