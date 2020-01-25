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В Украине 26 января осадков не ожидается

Погода в Украине на 26 января: без осадков, облачно с прояснениями (КАРТА)

25 янв 2020, 20:00
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Погода в Украине 26 января ожидается преимущественно без осадков, с переменной облачностью.

Температура воздуха ночью составит −1…+2°, днем — +2 … + 5 °, на юге — до +8°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 26 января синоптики прогнозируют ночью −1…+1°, днем — +3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Во Львове столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью ожидается 0…-2°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре метеорологи обещают −1…+1° ночью и +3…+5° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — 3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью термометры покажут 0…-2°, днем −3…+5°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 25 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 января будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики ожидают, что в январе среднемесячная температура будет на 1,5−2,0° выше средних многолетних значений.

Источник: Ракурс


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