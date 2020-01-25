Вертолет «Ми-8» подбили в Афганистане, фото: publika.md

https://racurs.ua/n132647-vertolet-s-ukrainskim-ekipajem-sbili-v-afganistane.html

Ракурс

В Афганистане ракетой был сбит вертолет «Ми-8» с украинским экипажем.

Сам вертолет принадлежал молдавской авиакомпании. Инцидент произошел 25 в провинции Гильменд, когда вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Орган государственной авиации Молдовы.

Отмечается, что вертолет в аварийном состоянии удалось приземлить, находившихся на его борту людей подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

В результате инцидента двое украинцев из экипажа вертолета, а также четверо афганских военнослужащих были ранены.

В то же время молдавский телеканал TV8 сообщает, что вертолет обстреляли из гранатомета РПГ, когда он уже находился на земле. На его борту было трое членов экипажа — граждане Украины, командир и инженер-механик, а также пилот из Молдовы, который не пострадал.

Напомним, в августе 2019 года во Львовской области упал военный вертолет Ми-2. Инцидент произошел во время учений, когда вертолет находился на высоте 3−4 м.