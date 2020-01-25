Вертоліт «Мі-8» підбили в Афганістані, фото: publika.md

https://racurs.ua/ua/n132647-vertolit-z-ukrayinskym-ekipajem-zbyly-v-afganistani.html

Ракурс

В Афганістані ракетою був збитий вертоліт «Мі-8» з українським екіпажем.

Сам вертоліт належав молдовській авіакомпанії. Інцидент стався 25 у провінції Гільменд, коли вертоліт перевозив військовослужбовців Національної армії Афганістану, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на Орган державної авіації Молдови.

Зазначається, що вертоліт в аварійному стані вдалося приземлити, людей, які перебували на його борту, підібрав інший молдовський вертоліт, що летів слідом.

В результаті інциденту двоє українців з екіпажу вертольота, а також четверо афганських військовослужбовців були поранені.

Водночас молдовський телеканал TV8 повідомляє, що вертоліт обстріляли з гранатомета РПГ, коли він вже перебував на землі. На його борту було троє членів екіпажу — громадяни України, командир та інженер-механік, а також пілот з Молдови, який не постраждав.

Нагадаємо, в серпні 2019 року у Львівській області впав військовий вертоліт Мі-2. Інцидент стався під час навчань, коли вертоліт перебував на висоті 3−4 м.