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Вертоліт «Мі-8» підбили в Афганістані, фото: publika.md
Вертоліт з українським екіпажем збили в Афганістаніhttps://racurs.ua/ua/n132647-vertolit-z-ukrayinskym-ekipajem-zbyly-v-afganistani.htmlРакурс
В Афганістані ракетою був збитий вертоліт «Мі-8» з українським екіпажем.
Сам вертоліт належав молдовській авіакомпанії. Інцидент стався 25 у провінції Гільменд, коли вертоліт перевозив військовослужбовців Національної армії Афганістану, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на Орган державної авіації Молдови.
Зазначається, що вертоліт в аварійному стані вдалося приземлити, людей, які перебували на його борту, підібрав інший молдовський вертоліт, що летів слідом.
В результаті інциденту двоє українців з екіпажу вертольота, а також четверо афганських військовослужбовців були поранені.
Водночас молдовський телеканал TV8 повідомляє, що вертоліт обстріляли з гранатомета РПГ, коли він вже перебував на землі. На його борту було троє членів екіпажу — громадяни України, командир та інженер-механік, а також пілот з Молдови, який не постраждав.
Нагадаємо, в серпні 2019 року у Львівській області впав військовий вертоліт Мі-2. Інцидент стався під час навчань, коли вертоліт перебував на висоті 3−4 м.
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