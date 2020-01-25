Мережа діяла у понад 30 країнах

https://racurs.ua/ua/n132646-siyaly-propagandu-v-desyatkah-krayin-u-feysbuci-vyyavyly-masshtabnu-mereju-feykovyh-akauntiv.html

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У соціальній мережі Фейсбук дослідники німецького видання Spiegel та американського аналітичного центру Atlantic Council виявили масштабну мережу пов’язаних між собою фейкових акаунтів, котрі займалися поширенням пропаганди у понад 30 країнах світу.

Боти цієї мережі видавали себе за військових, правоохоронців, працівників туристичної індустрії тощо, повідомляє Spiegel.

Сліди мережі ведуть до Чилі, однак хто саме стоїть за нею, наразі не відомо.

Зазначається, що ця мережа активно працювала у понад 30 країнах світу принаймні з 2011 року, проте компанія Facebook закрила її лише після того, як отримала відповідну інформацію від експертів Spiegel та «Цифрової криміналістичної лабораторії» Atlantic Council.

Експерти вважають, що ця мережа також могла призначатися для шпигунства за реальними людьми. За час її діяльності оператори фальшивих акаунтів могли налагодити контакт з десятками тисяч реальних людей — політиків, медиків, військових журналістів, адвокатів, поліцейських тощо. Ці люди у спілкуванні з віртуальними «друзями» могли розкрити операторам фейкових акаунтів чимало приватної та інтимної інформації.

Щоб увійти з ними в контакт, для фейкових акаунтів створювалися відповідні «історії життя». Наприклад, боти могли видавати себе за жертв злочинів мігрантів.

Нагадаємо, у вересні минулого року соцмережа Фейсбук ліквідувала низку акаунтів, пов’язаних із діяльністю так званої «фабрики тролів» в Україні.