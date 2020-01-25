Сеть действовала в более чем 30 странах

https://racurs.ua/n132646-seyali-propagandu-v-desyatkah-stran-v-feysbuke-obnarujili-masshtabnuu-set-feykovyh-akkauntov.html

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В социальной сети Фейсбук исследователи немецкого издания Spiegel и американского аналитического центра Atlantic Council обнаружили масштабную сеть связанных между собой фейковых аккаунтов, которые занимались распространением пропаганды в более чем 30 странах мира.

Боты сети выдавали себя за военных, правоохранителей, работников туристической индустрии и т. д., сообщает Spiegel.

Следы сети ведут в Чили, однако кто именно стоит за ней, пока не известно.

Отмечается, что эта сеть активно работала в более чем 30 странах мира крайней мере с 2011 года, однако компания Facebook закрыла ее только после того, как получила соответствующую информацию от экспертов Spiegel и «Цифровой криминалистической лаборатории» Atlantic Council.

Эксперты считают, что эта сеть также могла предназначаться для шпионажа за реальными людьми. За время ее деятельности операторы фальшивых аккаунтов могли наладить контакт с десятками тысяч реальных людей — политиков, медиков, военных журналистов, адвокатов, полицейских и т. д. Эти люди в общении с виртуальными «друзьями» могли раскрыть операторам фейковых аккаунтов немало частной и интимной информации.

Чтобы войти с ними в контакт, для фейковых аккаунтов создавались соответствующие «истории жизни». Например, боты могли выдавать себя за жертв преступлений мигрантов.

Напомним, в сентябре прошлого года соцсеть Фейсбук ликвидировала ряд аккаунтов, связанных с деятельностью так называемой «фабрики троллей» в Украине.