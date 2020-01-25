В Китае – вспышка опасного коронавируса, фото: Jeremy Reding

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Столица Китая Пекин из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV приостанавливает междугороднее автобусное сообщение.

Соответствующее решение начинает действовать с 26 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Пекина.

Сколько именно будет действовать приостановлении автобусного сообщения, пока не известно.

В пятницу в Пекине объявили высший уровень угрозы здоровью из-за распространения этого коронавируса. Известно о по меньшей мере 41 случаи инфицирования в столице Китая.

От вируса в Китае уже умер меньшей мере 41 человек, еще как минимум 1372 заболели, состояние 237 из них — тяжелое.

За пределами Китая по двое больных выявлено в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, США и Франции, по трое — в Малайзии, Сингапуре, Японии, один больной — в Непале. В Таиланде известно об уже четырех больных.

Напомним, подтвержден первый случай смерти врача от этого коронавируса — умер 62-летний китайский хирург Лян Удун, который работал в городе Ухане, считающимся источником этой инфекции.