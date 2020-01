Люди по-разному воспринимают шрифты

Люди могут воспринимать различные шрифты как либеральные или как консервативные.

Шрифты с засечками (serif), которые характеризуются буквами с дополнительными линиями или штрихами, считаются аудиторией более консервативными, в то время как более либеральными людям кажутся шрифты из группы sans serif (без засечек, также известные как гротескные или рубленые), сообщает пресс-служба Политехнического института и университет штата Вирджиния (США).

К такому выводу пришли ученые из этого вуза в результате соответствуюшего исследования.

Выбирая визуальную идентичность кандидата, вам следует учесть, как люди воспринимают этот шрифт, — отмечают исследователи.

Ученые провели два эксперимента.

Во время первого почти тысячи участников предлагалось прочитать фразу «the quick brown fox jumped over the lazy dog» («быстрая бурая лиса перескочила ленивую собаку»), напечатано двумя шрифтами — Times New Roman (с засечками) и Gill Sans (без засечек) в трех различных стилях шрифта (обычный, полужирный, курсив).

Затем респонденты оценили шрифт как либеральный или консервативный и ответили на несколько вопросов, связанных с их политической идеологией, партийной принадлежностью, возрастом, полом и расой.

Во время второго эксперимента использовался более широкий спектр шрифтов, включая несколько типов шрифтов в пределах одного семейства.

Участники читали фразу или имя, написанное одним из двух шрифтов с засечками (Jubilat или Times New Roman), одним из двух без засечек (Gill Sans или Century Gothic) и одним дисплейным шрифтом, предназначенным для крупноразмерных заголовков, а не основного текста (Sunrise, Birds of Paradise или Cloister Black Light).

Шрифт Jubilat был выбран, поскольку он использовался во время президентской кампании в 2016 году популярным левым американским политиком Берни Сандерсом, а Century Gothic был выбран, поскольку похож на шрифт Gotham, который Барак Обама использовал во время своей кампании 2008 года.

В целом результаты исследования показали, что стили и группы шрифтов воспринимаются людьми как имеющие различные идеологические наклонности, а партийность влияет на идеологическое восприятие, отмечают ученые.

Это исследование показывает, что шрифт играет определенную роль в американской политической коммуникации, передавая идеологию через анатомию ее буквенных форм, — резюмируют ученые.

