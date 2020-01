Люди по-різному сприймають шрифти

Люди можуть сприймати різні шрифти як ліберальні або як консервативні.

Шрифти із засічками (serif), які характеризуються літерами з додатковими лініями чи штрихами, вважаються аудиторією більш консервативними, в той час як більш ліберальними людям здаються шрифти з групи sans serif (без засічок, також відомі як гротескні або рубані), повідомляє прес-служба Політехнічного інституту та університет штату Вірджинія (США).

Такого висновку дійшли вчені з цього вишу за результатами відповідного дослідження.

Вибираючи візуальну ідентичність кандидата, вам слід врахувати, як люди сприймають цей шрифт, — наголошують дослідники.

Учені провели два експерименти.

Під час першого майже тисячі учасників пропонувалося прочитати фразу «the quick brown fox jumped over the lazy dog» («швидка бура лисиця перескочила ледачу собаку»), надруковано двома шрифтами — Times New Roman (з засічками) і Gill Sans (без засічок) в трьох різних стилях шрифту (звичайний, напівжирний, курсив).

Потім респонденти оцінили шрифт як ліберальний або консервативний і відповіли на кілька запитань, пов’язаних з їхньою політичною ідеологією, партійною приналежністю, віком, статтю та расою.

Під час другого експерименту використовувався більш широкий спектр шрифтів, включаючи кілька типів шрифтів у межах одного сімейства.

Учасники читали фразу чи ім’я, написане одним із двох шрифтів із засічками (Jubilat або Times New Roman), одним із двох без засічок (Gill Sans або Century Gothic) та одним дисплейним шрифтом, призначеним для великорозмірних заголовків, а не основного тексту (Sunrise, Birds of Paradise або Cloister Black Light).

Шрифт Jubilat був обраний, оскільки він використовувався під час президентської кампанії у 2016 році популярним лівим американським політиком Берні Сандерсом, а Century Gothic був обраний, оскільки схожий на шрифт Gotham, який Барак Обама використовував під час своєї кампанії 2008 року.

Загалом результати дослідження показали, що стилі та групи шрифтів сприймаються людьми як такі, що мають різні ідеологічні нахили, а партійність впливає на ідеологічне сприйняття, зазначають учені.

Це дослідження показує, що шрифт відіграє певну роль в американській політичній комунікації, передаючи ідеологію через анатомію її літерних форм, — резюмують учені.

