Эпидемия коронавируса: подтвержден первый случай смерти врача, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132641-epidemiya-koronavirusa-podtverjden-pervyy-sluchay-smerti-vracha.html

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Лян Удун, 62-летний китайский хирург, умер от коронавируса.

Это первый случай смерти врача. Издание South China Morning Post сообщило подробности.

На прошлой неделе у медика заподозрили заражение. Врач работал в городе Ухань. Мегаполис с населением в 11 млн жителей — очаг вируса. Вероятно он контактировал с пациентами, которые уже были больны.

Мужчину после обнаружения болезни госпитализировали в городскую больницу. Коллеги оказывали ему необходимую помощь, но спасти пациента не удалось.

Почти во всех регионах Китая зафиксированы случаи распространения заболевания. Известно о 42 смертельных случаях. В провинции Хубэй погибло больше всего граждан — 40. Еще два человека умерли в провинциях Хэбэй и Хэйлунцзян. Власти вводят экстренные меры для стабилизации и контроля ситуации.

Напомним, что заболевание уже зафиксировали и за пределами КНР — в Австралии, США, Японии, Таиланде, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии и Сингапуре. Пневмония вызвана неизвестным возбудителем. По мнению специалистов, инфекция передается от человека к человеку.