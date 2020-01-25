Ракетный удар Ирана: более 30 американских военных получили черепно-мозговые травмы

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Ракетный удар произошел в ночь на 8 января, фото: Pfc. Zoe Garbarino.
Ракетный удар Ирана: более 30 американских военных получили черепно-мозговые травмыhttps://racurs.ua/n132640-raketnyy-udar-irana-bolee-30-amerikanskih-voennyh-poluchili-cherepno-mozgovye-travmy.htmlРакурс
В результате ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке черепно-мозговые травмы получили 34 американские военнослужащие.
Из них 17 еще находятся под медицинским наблюдением, сообщает BBC со ссылкой на заявление представителя Пентагона.
Восемь пострадавших солдат отправлены в США для дальнейшего лечения, еще девять проходят лечение в Германии.
Остальные 17 пострадавших уже вернулись на военную службу. Из них 16 лечились в Ираке, еще один — в Кувейте.
Ракетный удар Ирана произошел в ночь на 8 января. Президент США Дональд Трамп сначала заявлял, что в результате этого обстрела никто не пострадал.
Однако в середине января в США признали наличие пострадавших военнослужащих. В Минобороны страны утверждали, что симптомы сотрясения мозга у военнослужащих появились спустя несколько дней после обстрела.
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