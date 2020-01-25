Ракетный удар Ирана: более 30 американских военных получили черепно-мозговые травмы

Ракетный удар произошел в ночь на 8 января, фото: Pfc. Zoe Garbarino.

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В результате ракетного удара Ирана по американским военным базам в Ираке черепно-мозговые травмы получили 34 американские военнослужащие.

Из них 17 еще находятся под медицинским наблюдением, сообщает BBC со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Восемь пострадавших солдат отправлены в США для дальнейшего лечения, еще девять проходят лечение в Германии.

Остальные 17 пострадавших уже вернулись на военную службу. Из них 16 лечились в Ираке, еще один — в Кувейте.

Ракетный удар Ирана произошел в ночь на 8 января. Президент США Дональд Трамп сначала заявлял, что в результате этого обстрела никто не пострадал.

Однако в середине января в США признали наличие пострадавших военнослужащих. В Минобороны страны утверждали, что симптомы сотрясения мозга у военнослужащих появились спустя несколько дней после обстрела.