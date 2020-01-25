Ракетний удар Ірану: понад 30 американських військових отримали черепно-мозкові травми

Ракетний удар стався в ніч на 8 січня, фото: Pfc. Zoe Garbarino.

https://racurs.ua/ua/n132640-raketnyy-udar-iranu-ponad-30-amerykanskyh-viyskovyh-otrymaly-cherepno-mozkovi-travmy.html

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В результаті ракетного удару Ірану по американських військових базах в Іраку черепно-мозкові травми отримали 34 американські військовослужбовці.

З них 17 ще перебувають під медичним наглядом, повідомляє BBC з посиланням на заяву речника Пентагону.

Вісім постраждалих солдатів відправлені до США для подальшого лікування, ще дев’ятеро проходять лікування в Німеччині.

Решта 17 постраждалих вже повернулися на військову службу. З них 16 лікувалися в Іраку, ще один — у Кувейті.

Ракетний удар Ірану стався в ніч на 8 січня. Президент США Дональд Трамп спочатку заявляв, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав.

Однак у середині січня в США визнали наявність постраждалих військовослужбовців. У Міноборони країни стверджували, що симптоми струсу мозку у військовослужбовців з’явилися через кілька днів після обстрілу.