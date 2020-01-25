Епідемія коронавірусу: підтверджені випадки поширення захворювання у 25 регіонах Китаю, фото: flickr

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Епідемія коронавірусу поширюється у Китаї.

Майже у всіх регіонах зафіксовані випадки поширення захворювання. Сервіс Google Maps допомагає відстежити дані.

Відомо про 42 смертельні випадки. У провінції Хубей загинуло найбільше громадян — 40. Ще дві людини загинуло у провінціях Хебей та Хейлунцзян.

У країні оголосили найвищий рівень реагування. Влада оперативно реагуватиме на надзвичайні ситуації, пов’язані зі здоров’ям населення. У містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах держави введуть додаткові заходи безпеки.

Адміністрація провінції Хубей, де знаходиться вогнище вірусу — місто Ухань, першою повідомила, що вводить найвищий рівень реагування. Згодом до ініціативи приєднались Пекін, Шанхай, Чунцин і Тяньцзінь.

У світі на даний час підтверджено 1396 випадків. У Таїланді заявили про 5 випадків, а у Австралії ознаки коронавірусу зафіксували у 4 людей.

Раніше у Шанхаї вилікували пацієнта з коронавірусом. Жінка деякий час проживала в Ухані, де був зафіксований спалах нового вірусу. Пневмонія викликана невідомим збудником. Медики вважають, що інфекція може передаватися від людини до людини.