Потужний землетрус у Туреччині стався вчора ввечері, фото: Θωμας Τσουπρας

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Кількість жертв потужного землетрусу на сході Туреччини, який стався вчора ввечері, досягла 22 осіб.

Магнітуда землетрусу становила 6,8. Епіцентр підземних розташовувався в повіті Сіврідже у провінції Елязиг. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Ще принаймні 40 людей дістали з-під завалів, загрози їхньому життю немає.

За повідомленнями турецьких чиновників, кількість постраждалих перевищує 1 тис. осіб.

Після землетрусу сейсмологи зафіксували 228 афтершоків (пов'язаних із землетрусом підземних поштовхів, котрі слідують за ним), магнітуда яких становила 4,0 та більше.

Зазначається, що землетрус та наступні за ним афтершоки змусили багатьох людей у постраждалому регіоні залишити свої пошкоджені домівки, де залишатися було небезпечно.

В результаті тисячі людей провели ніч після землетрусу в спортивних комплексах, парках, садах та конференц-залах.

Нагадаємо, епіцентр цього землетрусу розташовувався на глибині 10 км за 4 км від міста Доганьол.