У Кропивницькому затримали підозрюваних у вбивстві адвоката, фото: Нацполіція

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Затримано банду, яка підозрюється у вбивстві адвоката Олександра Іванова.

Правоохоронці провели відповідну спецоперацію у Кропивницькому. Про це повідомляють у Нацполіції по регіону.

Злочинці здійснили злочин у серпні 2019 року неподалік будівлі міського СІЗО. Вони вбили із автомата адвоката й тяжко травмували його знайомого.

Співробітники правоохоронних структур відслідкували дії підозрюваних. Спецпризначенці затримали трьох місцевих жителів, віком 45, 48 та 54 років.

Їм представники силових відомств повідомили про підозри у скоєнні злочинів. Кримінальне провадження розслідуватимуть за ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проведено близько 40 обшуків, вилучено речові докази. Перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів. Слідство наразі встановлює замовників злочину.

Нагадаємо, у червні затримали підконтрольну кримінальному авторитету на прізвисько Армен Хохол банду. Учасники злочинного угруповання вимагали від місцевих жителів повернення неіснуючих боргів.