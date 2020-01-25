В Кропивницком задержали подозреваемых в убийстве адвоката фото: Нацполиция

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Ракурс

Задержана банда, которая подозревается в убийстве адвоката Александра Иванова.

Правоохранители провели соответствующую спецоперацию в Кропивницком. Об этом сообщают в Нацполиции по региону.

Преступники совершили преступление в августе 2019 года у здания городского СИЗО. Они убили с автомата адвоката и тяжело травмировали его знакомого.

Сотрудники правоохранительных структур отследили действия подозреваемых. Спецназовцы задержали трех местных жителей возрастом 45, 48 и 54 лет.

Им представители силовых ведомств сообщили о подозрениях в совершении преступлений. Уголовное производство будут расследовать по ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проведено около 40 обысков, изъяты вещественные доказательства. Проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений. Следствие пока устанавливает заказчиков.

Напомним, в июне задержали подконтрольную криминальному авторитету по кличке Армен Хохол банду. Участники преступной группировки требовали от местных жителей возвращения несуществующих долгов.