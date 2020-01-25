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Ракурс
В ледниках Тибета ученые зафиксировали 28 неизвестных вирусов, фото: pixabay

В ледниках Тибета ученые зафиксировали 28 неизвестных вирусов

25 янв 2020, 14:35
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Неизвестные вирусы найдены в ледниках Тибета.

Всего 28 новых видов зафиксировали ученые. Об этом сообщает Sciencealert.

По словам экспертов, таяние ледников способно спровоцировать потерю вирусной и микробной информации. Она может реконструировать состояние климата в древности.

Ученые подробно описали открытие 28 новых вирусных групп во льдах. Они предупредили, что климатические изменения могут освободить древние вирусы в современном мире.

Команда специалистов пробурила 50 м вглубь ледника для получения проб древнего льда. Выявлены 33 группы вирусов, 28 из них — ранее не фиксировались.

Глобальное потепление, по мнению ученых, могло привести к потере вирусной и микробной информации. Такие данные позволяют воссоздать состояние климата в древности. Инфекционные агенты могут оказаться патогенными не только для бактерий, но для животных и человека.

Ранее генетики впервые расшифровали ДНК древних людей в возрасте 8 тыс. лет. В остатках зафиксированы отдельные части митохондриальной ДНК.

Источник: Ракурс


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