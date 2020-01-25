Ракурсhttps://racurs.ua/
В ледниках Тибета ученые зафиксировали 28 неизвестных вирусов, фото: pixabay
В ледниках Тибета ученые зафиксировали 28 неизвестных вирусовhttps://racurs.ua/n132636-v-lednikah-tibeta-uchenye-zafiksirovali-28-neizvestnyh-virusov.htmlРакурс
Неизвестные вирусы найдены в ледниках Тибета.
Всего 28 новых видов зафиксировали ученые. Об этом сообщает Sciencealert.
По словам экспертов, таяние ледников способно спровоцировать потерю вирусной и микробной информации. Она может реконструировать состояние климата в древности.
Ученые подробно описали открытие 28 новых вирусных групп во льдах. Они предупредили, что климатические изменения могут освободить древние вирусы в современном мире.
Команда специалистов пробурила 50 м вглубь ледника для получения проб древнего льда. Выявлены 33 группы вирусов, 28 из них — ранее не фиксировались.
Глобальное потепление, по мнению ученых, могло привести к потере вирусной и микробной информации. Такие данные позволяют воссоздать состояние климата в древности. Инфекционные агенты могут оказаться патогенными не только для бактерий, но для животных и человека.
Ранее генетики впервые расшифровали ДНК древних людей в возрасте 8 тыс. лет. В остатках зафиксированы отдельные части митохондриальной ДНК.
Загрузка...