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В Украине муниципал нашел на дороге 250 тыс. грн и отнес в полицию, фото: pixabay

В Украине муниципал нашел на дороге 250 тыс. грн и отнес в полицию

25 янв 2020, 14:01
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В Южном Одесской области найдено 250 тыс. грн.

Деньги на дороге случайно увидел сотрудник муниципальной стражи. Об этом сообщает издание Yuznhny.info.

Гражданин не стал забирать средства себе. Он обратился в правоохранительные органы. В полиции ему не поверили. Мужчине пригрозили админпротоколом за «шутку». Выяснилось, что пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

В соцсетях активно комментируют случай. Фоловеры не понимают, почему человек не забрал деньги. Другие оценили его честность и назвали героем.

Лучше бы в детский дом отнес, Теперь эти деньги будут тратить другие, У него отсутствует мозг, На госслужбе много получают? Правильный поступок !, Чужое — не свое, — высказались граждане.

Ранее аналогичный случай произошел в США. Мужчина нашел посреди улицы коробку с 27 тыс. долл. и вернул ее в банк. Выяснилось, что инкассатор, который доставлял наличные в финучреждение, забыл один из ящиков на улице.


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