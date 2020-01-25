В Украине муниципал нашел на дороге 250 тыс. грн и отнес в полицию, фото: pixabay

https://racurs.ua/n132635-v-ukraine-municipal-nashel-na-doroge-250-tys-grn-i-otnes-v-policiu.html

Ракурс

В Южном Одесской области найдено 250 тыс. грн.

Деньги на дороге случайно увидел сотрудник муниципальной стражи. Об этом сообщает издание Yuznhny.info.

Гражданин не стал забирать средства себе. Он обратился в правоохранительные органы. В полиции ему не поверили. Мужчине пригрозили админпротоколом за «шутку». Выяснилось, что пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

В соцсетях активно комментируют случай. Фоловеры не понимают, почему человек не забрал деньги. Другие оценили его честность и назвали героем.

Лучше бы в детский дом отнес, Теперь эти деньги будут тратить другие, У него отсутствует мозг, На госслужбе много получают? Правильный поступок !, Чужое — не свое, — высказались граждане.

Ранее аналогичный случай произошел в США. Мужчина нашел посреди улицы коробку с 27 тыс. долл. и вернул ее в банк. Выяснилось, что инкассатор, который доставлял наличные в финучреждение, забыл один из ящиков на улице.