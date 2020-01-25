В Україні муніципал знайшов на дорозі 250 тис. грн і відніс до поліції, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132635-v-ukrayini-municypal-znayshov-na-dorozi-250-tys-grn-i-vidnis-do-policiyi.html

Ракурс

У Південному Одеської області знайдено 250 тис. грн.

Гроші на дорозі випадково побачив співробітник муніципальної варти. Про це повідомляє видання Yuznhny.info.

Громадянин не став забирати кошти собі. Він звернувся до правоохоронних органів. У поліції йому не повірили. Чоловіку пригрозили адмінпротоколом за «жарт». З’ясувалось, що пакет з грошима випадково випав з машини інкасаторів.

У соцмережах активно коментують випадок. Фоловери не розуміють, чому чоловік не забрав гроші. Інші оцінили його чесність та назвали героєм.

Краще б у дитячий будинок відніс, Тепер ці гроші витрачатимуть інші, У нього відсутність мозку, На держслужбі багато отримують? Правильний вчинок!, Чуже — не своє, — висловились громадяни.

Раніше аналогічний випадок стався у США. Чоловік знайшов посеред вулиці коробку з 27 тис. дол. і повернув її банку. З’ясувалось, що інкасатор, який доставляв готівку до фінустанови, помилково забув один з ящиків на вулиці.