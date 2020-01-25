Потенційно небезпечний астероїд наближається до Землі – NASA, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132634-potenciyno-nebezpechnyy-asteroyid-nablyjaietsya-do-zemli-nasa.html

Ракурс

Потенційно небезпечний астероїд наближається до Землі.

Він пролетить поблизу нашої планети у лютому. Про це повідомляє NASA.

Номер 163373 — ідентифікація об'єкта. Його діаметр становить від 440 до 990 м. Наразі астрофізики стежать за траєкторією польоту, фіксують необхідні дані. Громадян закликають зберігати спокій.

Як стверджують американські вчені, на мінімальну відстань до Землі астероїд підійде 15 лютого. Вона в 15 разів більше дистанції від планети до Місяця.

Об'єкт 163373 відкрили 23 жовтня 1995 року. Космічне тіло відноситься до астероїдів, чиї траси польоту перетинають орбіту Землі. З цієї причини вони потрапляють в групу потенційно небезпечних.

Згідно з відкритими даними, наступного разу астероїд пролетить біля Землі в 2075 році.

Раніше в NASA заявили про старт спільного проекту з Європейським космічним агентством (ESA). Ініціатива покликана захистити Землю від астероїдів, які при зіткненні з планетою завдають їй шкоди.